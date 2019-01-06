600 самбистов поборолись за путёвки на чемпионат России на первенстве в Верхней Пышме

Во Дворце Спорта УГМК собрались лучшие самбисты из различных городов Уральского федерального округа. В течение трех дней они боролись за право представлять свой регион на первенствах и чемпионате России. Турнир также был приурочен к 80-летнему юбилею самбо как вида спорта.

По итогам соревнований, представлять УрФО на чемпионате России-2019, который пройдёт в Казани, будет спортсменка из Челябинской области Ирина Макарова. В финальной схватке она смогла сломить противницу из Кургана и завоевать золотую медаль первенства.