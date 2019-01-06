600 самбистов поборолись за путёвки на чемпионат России на первенстве в Верхней Пышме
На прошедшем в Верхней Пышме первенстве по самбо около 600 спортсменов поборолись за право представлять Уральский федеральный округ на чемпионате России.
Во Дворце Спорта УГМК собрались лучшие самбисты из различных городов Уральского федерального округа. В течение трех дней они боролись за право представлять свой регион на первенствах и чемпионате России. Турнир также был приурочен к 80-летнему юбилею самбо как вида спорта.
По итогам соревнований, представлять УрФО на чемпионате России-2019, который пройдёт в Казани, будет спортсменка из Челябинской области Ирина Макарова. В финальной схватке она смогла сломить противницу из Кургана и завоевать золотую медаль первенства.
На первенствах России, которые пройдут в Москве и Перми в феврале, честь округа будут защищать спортсмены из Свердловской, Курганской и Челябинской областей, сообщает Федерация самбо Свердловской области.
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