Реванш Петра Яна против Алджамейна Стерлинга состоится 10 апреля

Реванш Петра Яна против Алджамейна Стерлинга состоится 10 апреля
Реванш Петра Яна против Алджамейна Стерлинга состоится 10 апреля
Сегодня, 20:58СпортФото: личная страница Петра Яна в Instagram

Реванш Яна против Стерлинга намечен на 10 апреля

Матч-реванш Петра Яна против Алджамейна Стерлинга намечен на 10 апреля 2022 года. Об этом стало известно от официальных представителей клуба «Архангел Михаил».

Встреча пройдет в Джексонвилле в рамках турнира UFC 273. Матч примет арена VyStar Veterans Memorial. В марте минувшего года титульный поединок завершился дисквалификацией Петра Яна, поскольку он позволил себе запрещенный правилами удар коленом.

По словам бойца MMA Михаила Рагозина, Петра можно считать настоящим чемпионом, так как он побеждал в том бою как в партере, так и в стойке.

Яну успешно удалось вернуть свой пояс после дисквалификации. Осенью прошлого года он одержал уверенную победу над Кори Сэндхагеном из США. Напомним, боец из России выступает в категории «легчайший вес» (до 61,2 кг).

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Екатеринбург
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