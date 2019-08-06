Кибертанкисты УВЗ не смогли пройти отбор на финал «Битвы заводов»
4 августа «Ростелеком» провёл в Нижнем Тагиле отборочный этап турнира World of Tanks под названием «Уральская битва заводов». За звание лучших кибертанкистов боролись работники предприятий со всего Урала. Нижний Тагил в турнире представляли две команды от УВЗ. К сожалению, тагильчане не смогли пройти в финальную часть.
Среди других участников были представители Уральского горно-металлургического комбината, Машиностроительного завода имени Калинина, Уральского турбинного завода, Первоуральского новотрубного завода, СинараПргомТранса, PepsiCo, ОКБ «Новатор» и ВСМПО-АВИСМА.
Последние выбыли в полуфинале, но смогли одержать победу за третье место. Игрок их команды под названием Titanium Team Дмитрий рассказал, что участвует в турнире всего второй раз, по приглашению коллег, хотя играет в WoT c 2011 года. По его словам, соперники не оставили им шансов на выход в финал.
В прошлом году мы тоже заняли третье место и проиграли тем же командам — они очень сильные соперники,говорит Дмитрий.
Накануне самого турнира участники тренировались с профессиональными киберспортсменами. Представитель Федерации компьютерного спорта России заявил, что, пусть «Битва заводов» является любительским турниром, игроки в этом году собрались сильные.
Я бы даже назвал их полупрофессионалами. Полу, только потому, что не выступают на профессиональной сцене, сказал он.
Участники также отметили, что на турнире все соблюдали спортивный этикет. По окончанию все получили от «Ростелекома» подарки — сертификаты для подписки на приложение Wink. Это более 200 телеканалов на любой вкус и более 3 тысяч фильмов и сериалов. Кроме того, передачи здесь можно поставить на паузу, если необходимо отвлечься от просмотра, а затем досмотреть, перематывая рекламу. Если вы пропустили любимую программу, ее можно посмотреть даже через три дня после выхода в эфир.
Качественный и надежный интернет важен не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. Именно поэтому «Ростелеком» проводит интернет по технологии «оптика в квартиру»: при таком решении скорость сохраняется на последнем участке от коммутатора до компьютера пользователя. Интернет от «Ростелекома» обеспечивает высокую скорость передачи данных. Для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал уникальный «Игровой» тариф — с высокой скоростью и низким пингом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора с разработчиками игр,рассказал представитель компании «Ростелеком».
Прошла отбор и получила право на участие в финальной части екатеринбургская команда Pepsico. Финал пройдет в День Танкиста, в сентябре. На нём четыре команды сразятся за звание сильнейшего экипажа среди коллективов заводов. Трое финалистов получат от разработчика игры — компании Wargaming — в качестве приза игровое золото, а «Ростелеком» наградит игровой периферией и организует поездку на реальной боевой технике.