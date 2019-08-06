Кибертанкисты УВЗ не смогли пройти отбор на финал «Битвы заводов»

Среди других участников были представители Уральского горно-металлургического комбината, Машиностроительного завода имени Калинина, Уральского турбинного завода, Первоуральского новотрубного завода, СинараПргомТранса, PepsiCo, ОКБ «Новатор» и ВСМПО-АВИСМА.

Последние выбыли в полуфинале, но смогли одержать победу за третье место. Игрок их команды под названием Titanium Team Дмитрий рассказал, что участвует в турнире всего второй раз, по приглашению коллег, хотя играет в WoT c 2011 года. По его словам, соперники не оставили им шансов на выход в финал.

В прошлом году мы тоже заняли третье место и проиграли тем же командам — они очень сильные соперники,говорит Дмитрий.

Фото: tagilcity.ru

Накануне самого турнира участники тренировались с профессиональными киберспортсменами. Представитель Федерации компьютерного спорта России заявил, что, пусть «Битва заводов» является любительским турниром, игроки в этом году собрались сильные.

Я бы даже назвал их полупрофессионалами. Полу, только потому, что не выступают на профессиональной сцене, сказал он.

Фото: "Ростелеком"

Участники также отметили, что на турнире все соблюдали спортивный этикет. По окончанию все получили от «Ростелекома» подарки — сертификаты для подписки на приложение Wink. Это более 200 телеканалов на любой вкус и более 3 тысяч фильмов и сериалов. Кроме того, передачи здесь можно поставить на паузу, если необходимо отвлечься от просмотра, а затем досмотреть, перематывая рекламу. Если вы пропустили любимую программу, ее можно посмотреть даже через три дня после выхода в эфир.

Качественный и надежный интернет важен не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. Именно поэтому «Ростелеком» проводит интернет по технологии «оптика в квартиру»: при таком решении скорость сохраняется на последнем участке от коммутатора до компьютера пользователя. Интернет от «Ростелекома» обеспечивает высокую скорость передачи данных. Для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал уникальный «Игровой» тариф — с высокой скоростью и низким пингом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора с разработчиками игр,рассказал представитель компании «Ростелеком».