Дзюдоисты из Свердловской области примут участие в первенстве страны по дзюдо
Сегодня, 12:19СпортФото: judo66.ru
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Дзюдоисты из Свердловской области получили возможность принять участие в первенстве страны по дзюдо.
Сюжеты: Екатеринбург
В столице Урала 3-4 ноября прошли Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Героя-разведчика советского союза Н.И. Кузнецова.
Более 200 спортсменов из 23 регионов России соревновались за звание «Мастер спорта России» и возможность принять участие в первенстве страны по дзюдо среди юниоров и юниорок (1997-2001 г.р.).
По итогам соревнований спортсмены из Федерации дзюдо Свердловской области Ольга Титова, Фуад Хаспладов и Игорь Долганов получили чёрный пояс, звания «Мастер спорта России» и путевку на первенство страны, сообщает Федерация дзюдо Свердловской области.
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