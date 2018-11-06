Дзюдоисты из Свердловской области примут участие в первенстве страны по дзюдо

В столице Урала 3-4 ноября прошли Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Героя-разведчика советского союза Н.И. Кузнецова.

Более 200 спортсменов из 23 регионов России соревновались за звание «Мастер спорта России» и возможность принять участие в первенстве страны по дзюдо среди юниоров и юниорок (1997-2001 г.р.).