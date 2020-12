В Екатеринбурге в рамках евромарафона «Европа-Азия» около 1,5 тысячи человек устроили забег. Среди участников — полуголые Деды Морозы.

Забег прошел по двум дистанциям разной протяженности — семь и 21 километр. Участие принимали жители из разных городов России. Бегуны преодолели расстояние вокруг Городского пруда. Среди участников — Деды Морозы без верхней одежды, одетые только в шорты и кроссовки. Photo: E1.ru Напомним, в начале октября по Екатеринбургу пробежали люди с фонариками на голове. Мероприятие проводилось в рамках Laser Night Run. По центру Екатеринбурга ночью пробежали сотни горожан с фонариками на голове

