Россиские фигуристы в парном катании обошли американцев на Олимпиаде в Пекине

Очередной день Олимпиады принес еще две золотые медали российской сборной. Утром копилку наград пополнили фигуристы. Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк — в произвольном катании. Отрыв от ближайшего соперника, команды США, составил три балла.
По большому счёту, Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали, прокомментировал известный российский тренер Илья Авербух в интервью «Чемпионату».
7 февраля на олимпийский лед выйдут спортивные пары фигуристов, а также женщины-одиночницы.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир Турнирная таблица после второго дня
1. Россия — 45;
2. США — 42;
3. Япония — 39;
4. Канада — 30;
5. Китай — 29;
6. Грузия — 22;
7. Италия — 20;
8. Чехия — 15;
9. Германия — 8;
10. Украина — 8.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94;
2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65;
3. Винсент Чжоу (США) — 171,44;
4. Боян Цзинь (Китай) — 155,04;
5. Роман Садовский (Канада) — 122,60.