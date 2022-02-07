Россиские фигуристы в парном катании обошли американцев на Олимпиаде в Пекине

Россиские фигуристы в парном катании обошли американцев на Олимпиаде в Пекине
Россиские фигуристы в парном катании обошли американцев на Олимпиаде в Пекине
Сегодня, 10:39СпортФото: личная страница Ксении Валиевой в Instagram

Россияне на Олимпиаде в КНР взяли «золото»

6 февраля в столице зимней Олимпиады — Пекине состоялись соревнования фигуристов. Золотые медали завоевали россияне.

Очередной день Олимпиады принес еще две золотые медали российской сборной. Утром копилку наград пополнили фигуристы. Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк — в произвольном катании. Отрыв от ближайшего соперника, команды США, составил три балла.

Фото:Олимпийская Сборная России в instagram

По большому счёту, Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали, прокомментировал известный российский тренер Илья Авербух в интервью «Чемпионату».

7 февраля на олимпийский лед выйдут спортивные пары фигуристов, а также женщины-одиночницы.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир Турнирная таблица после второго дня

1. Россия — 45;

2. США — 42;

3. Япония — 39;

4. Канада — 30;

5. Китай — 29;

6. Грузия — 22;

7. Италия — 20;

8. Чехия — 15;

9. Германия — 8;

10. Украина — 8.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94;

2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65;

3. Винсент Чжоу (США) — 171,44;

4. Боян Цзинь (Китай) — 155,04;

5. Роман Садовский (Канада) — 122,60.

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