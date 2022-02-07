Россиские фигуристы в парном катании обошли американцев на Олимпиаде в Пекине

Очередной день Олимпиады принес еще две золотые медали российской сборной. Утром копилку наград пополнили фигуристы. Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк — в произвольном катании. Отрыв от ближайшего соперника, команды США, составил три балла.