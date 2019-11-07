На этап Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижний Тагил приедут спортсмены из 15 стран

Соревнования пройдут на горе Долгой, участие подтвердили лыжники из Германии, Австрии, Польши, Норвегии, Японии. Сборную России возглавит победитель и призер этапов Кубка мира Евгений Климов.

Напомним, Нижний Тагил примет мужской этап соревнований уже в пятый раз. Соревнования проходили в Нижнем Тагиле в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.