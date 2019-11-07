На этап Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижний Тагил приедут спортсмены из 15 стран
Сегодня, 14:42СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Спортсмены из 15 стран заявились к участию в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который пройдет в Нижнем Тагиле 7 и 8 декабря, сообщает правительство Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования пройдут на горе Долгой, участие подтвердили лыжники из Германии, Австрии, Польши, Норвегии, Японии. Сборную России возглавит победитель и призер этапов Кубка мира Евгений Климов.
Напомним, Нижний Тагил примет мужской этап соревнований уже в пятый раз. Соревнования проходили в Нижнем Тагиле в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.
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