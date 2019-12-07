Японец Юкея Сато стал первым на Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле

Лыжники совершили три прыжка: квалификационный, зачётный и финальный. Квалификационный этап выиграл норвежец Йоханн Андре Форфанг, вторым стал его коллега по сборной Даниэль Андре Танде, на третьем месте - Даниель Хубер из Австрии.

В первой попытке первым стал спортсмен из Словении Петер Превц, вторым — поляк Петр Жила, третьим — австриец Филипп Ашенвальд.

Во второй попытке первым стал лыжник из Японии Юкея Сато, набрав 251,6 очков. Второе место занял немец Карл Гайгер (250,1), на третьем месте Филипп Ашенвальд из Австрии (249,4). Россиянин Евгений Климов занял 41 место, Ильмир Хазетдинов оказался на 42 месте, Михаил Максимочкин на 44 месте, Михаил Назаров на 46 месте.