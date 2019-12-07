Японец Юкея Сато стал первым на Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле
Сегодня, 7 декабря, в Нижнем Тагиле завершился этап Кубка мира среди летающих лыжников. Победу в прыжках на лыжах с трамплина одержал спортсмен из Японии Юкея Сато, передает корреспондент TagilCity.ru.
Лыжники совершили три прыжка: квалификационный, зачётный и финальный. Квалификационный этап выиграл норвежец Йоханн Андре Форфанг, вторым стал его коллега по сборной Даниэль Андре Танде, на третьем месте - Даниель Хубер из Австрии.
В первой попытке первым стал спортсмен из Словении Петер Превц, вторым — поляк Петр Жила, третьим — австриец Филипп Ашенвальд.
Во второй попытке первым стал лыжник из Японии Юкея Сато, набрав 251,6 очков. Второе место занял немец Карл Гайгер (250,1), на третьем месте Филипп Ашенвальд из Австрии (249,4). Россиянин Евгений Климов занял 41 место, Ильмир Хазетдинов оказался на 42 месте, Михаил Максимочкин на 44 месте, Михаил Назаров на 46 месте.
В 2018 году на Кубке мира в соревнованиях на трамплине К-120 также победил японец Рюи Кобояши.