В Верхней Пышме прошло первенство Свердловской области по олимпийскому тхэквондо среди юниоров, сообщает «Тагильский рабочий».

Нижнетагильские воспитанники СШОР «Юпитер» завоевали шесть медалей. «Золото» в своих весовых категориях получили Данил Мизев, Павел Потехин и Данил Артюгин. Второе место у Савелия Боярских и Дмитрия Перезолова. Дмитрий Демидов оказался на третьем месте. Тагильчанам предстоит первенство России, они пройдет в Ростовской области в городе Шахты. Напомним, 4 октября слаломист из Нижнего Тагила Дмитрий Храмцов занял призовое место на первенстве Европы. Слаломист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве Европы

