Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 перенесли

Официальные представители МОК заявили, что потребовалась юридическая консультация с Международным союзом конькобежцев (ISU).
Напомним, российских фигуристов должны были награждать в 21:05 (16:05 мск). Церемонию планировали провести на медальной площади рядом со стадионом «Птичье гнездо».
Однако, в информационном издании Inside the Games назвали другую причину переноса церемонии. По предварительным данным, речь идет о сомнительном допинг-тесте российского спортсмена в преддверии Игр-2022.
В минувший понедельник, 7 февраля, по итогам командного турнира по фигурному катанию сборная РФ завоевала «золото». Звания олимпийских чемпионов получили: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, а также Камила Валиева.