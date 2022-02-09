Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 перенесли

МОК раскрыл причину переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) раскрыли причину, по которой решено было перенести торжественную церемонию награждения фигуристов по результатам командных состязаний на Олимпиаде-2022.

Официальные представители МОК заявили, что потребовалась юридическая консультация с Международным союзом конькобежцев (ISU). Напомним, российских фигуристов должны были награждать в 21:05 (16:05 мск). Церемонию планировали провести на медальной площади рядом со стадионом «Птичье гнездо». Однако, в информационном издании Inside the Games назвали другую причину переноса церемонии. По предварительным данным, речь идет о сомнительном допинг-тесте российского спортсмена в преддверии Игр-2022. В минувший понедельник, 7 февраля, по итогам командного турнира по фигурному катанию сборная РФ завоевала «золото». Звания олимпийских чемпионов получили: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, а также Камила Валиева.

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