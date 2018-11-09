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Красноуральские тяжелоатлеты взяли «золото» Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Красноуральские тяжелоатлеты взяли «золото» Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу

Сегодня, 07:30СпортФото: «Мой Город»/ moigorod.online
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