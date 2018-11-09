Красноуральские тяжелоатлеты взяли «золото» Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу

20 октября в столице Свердловской области прошли три крупных турнира для тяжелоатлетов и любителей силовых дисциплин. Красноуральцы Наталия Сунцова и Олег Маклаков приняли участие в Открытом кубке чемпионов Европы по пауэрлифтингу в номинации «Жим штанги лёжа».