Красноуральские тяжелоатлеты взяли «золото» Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу
Сегодня, 07:30СпортФото: «Мой Город»/ moigorod.online
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В Екатеринбурге прошли три крупных турнира по тяжёлой атлетике - Открытый кубок чемпионов Европы по пауэрлифтингу, Международный кубок «Гран-при России 2018» по бодибилдингу и чемпионат по силовому экстриму. «Золото» Открытого кубка в женской и мужской категории досталось спортсменам из Красноуральска.
20 октября в столице Свердловской области прошли три крупных турнира для тяжелоатлетов и любителей силовых дисциплин. Красноуральцы Наталия Сунцова и Олег Маклаков приняли участие в Открытом кубке чемпионов Европы по пауэрлифтингу в номинации «Жим штанги лёжа».
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Наталия в весовой категории до 60 кг показала результат 67,5 кг, заняв тем самое первое место и выполнив норматив мастера спорта России. Олег завоевал золотую медаль в категории до 100 кг и показал результат в 157,5 кг, сообщает «Мой Город».
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