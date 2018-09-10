Тагильская спортсменка завоевала четыре медали на первенстве мира по пауэрлифтингу

В весовой категории до 84 кг Анна завоевала золото в дисциплине «присед» с результатом 200 кг. В жиме лежа и становой тяге девушка уступила американской спортсменке и стала второй. В троеборье Анна также взяла «серебро» с общим результатом 475 кг.