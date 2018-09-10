Тагильская спортсменка завоевала четыре медали на первенстве мира по пауэрлифтингу
Сегодня, 16:00Спорт
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17-летняя спортсменка из Нижнего Тагила Анна Возмилова привезла четыре медали с мирового первенства по пауэрлифтингу, которое проходило в ЮАР.
Сюжеты: Нижний Тагил
В весовой категории до 84 кг Анна завоевала золото в дисциплине «присед» с результатом 200 кг. В жиме лежа и становой тяге девушка уступила американской спортсменке и стала второй. В троеборье Анна также взяла «серебро» с общим результатом 475 кг.
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Анна Возмилова является воспитанницей ДЮСШОР «Юпитер». Тренирует спортсменку Сергей Шекуров, сообщает ИА «Все новости».
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