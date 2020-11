Майя Хромых, 15-летняя фигуристка из Нижнего Тагила, заняла третье место по итогам короткой программы, сообщает «Тагильский рабочий».

Вчера в Казани стартовал четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Хромых без ошибок выполнила все элементы программы, она немного уступила чемпионке Европы Алене Косторной и призеру чемпионата Европы Александре Трусовой. Тагильчанку тренирует заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Для нее это первый взрослый сезон. У Хромых большие шансы быть отобраной на чемпионат России. Напомним, на первом этапе Кубка России Майя Хромых стала бронзовым призером. Тагильская фигуристка получила «бронзу» на этапе Кубка России

