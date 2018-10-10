Юные тагильские теннисисты стали призерами Первенства Пермского края

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Теннисисты из ГДДЮТ в Нижнем Тагиле заняли призовые места на Первенстве Пермского края среди юниоров.
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревнованиях по парному разряду второе место заняли спортсмены из городского Дворца детского и юношеского творчества Варлакова В. и Прокошин М. В одиночном разряде Варлакова стала третьей.
Тренирует юных тагильских теннисистов Новичков Д.М.
Всего в турнире приняли участие более 30 спортсменов из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Перми, Ижевска и Нижнего Тагила.
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