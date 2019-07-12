Тагильская летающая лыжница завоевала второе место на FIS Cup в Казахстане

Состязания проходили на трамплине К-90. Всего в соревнованиях принимали участие 16 спортсменок из Казахстана, Австрии, Японии, Украины и России.

Летающая лыжница из Нижнего Тагила уступила лишь казашке Валентине Сдержиковой. Уральская спортсменка в зачётных попытках улетела на 81 и 80,5 метров соответственно. Отрыв от ближайшей преследовательницы составил 5 очков.

Первый зачетный прыжок я прыгнула — 81 метр, но могла бы дальше если бы в полёте не прогнулась, поделилась спортсменка с TagilCity.ru.

В эти дни организаторы были вынуждены перенести женский старт на вечер из-за неблагоприятной ветровой обстановки. В этом виде спорта на дальность и качество прыжка влияет главный атрибут соревнований — ветер. Однако Кристина сумела сконцентрироваться и показать хороший результат.

Ветровая обстановка была практически у всех одинаковая. Даже на ветер не обращала внимания, призналась спортсменка.

Для Кристины это первый в сезоне старт, и его она провела на международных соревнованиях.

Город очень маленький, с трамплина весь городок видно. Организация очень хорошая. В первый раз у них такие соревнования проходят, рассказала Кристина.

В пятницу, 12 июля, у спортсменок состоится ещё один старт, к которому российская команда сейчас активно готовится.

Настрой боевой, немного волнуюсь. Нет приёмов никаких против волнения, стараюсь лишние мысли из головы убрать и прыгать свои прыжки. Тренер меня подбадривает. В перерывах между выступлениями тренируемся, сказала Кристина.

Тагильчанка тренируется в спортшколе «Аист» под руководством Дмитрия Едомина. Помимо неё на соревнованиях достойный результат показала другая тагильчанка — Алина Бородина, она заняла четвёртую строку в итоговом протоколе. Третье место, кстати, взяла тоже россиянка — спортсменка из Кировской области Александра Баранцева. Другая тагильчанка Ксения Пискунова оказалась на 10-м месте.