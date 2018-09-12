Сборная России заняла первое место на турнире Дзигоро Кано

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Турнир по дзюдо, прошедший 12 сентября во Владивостоке, закончился победой российских спортсменов.
Главными конкурентами юношеской сборной России была команда из Японии.
В финальном состязании с родоначальниками дзюдо Россия одержала победу со счётом 9:8. Отрыв в один балл был обеспечен спортсменом Иосифом Симиным, победившим японца в финальной схватке, сообщает «Советский спорт».
Владимир Путин вручил кубок победителям турнира.
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