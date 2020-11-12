Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

Напомним, ранее сообщалось о том, что на этапы Кубка мира заявки подали 56 спортсменов из 11 команд. Состав участников может увеличиться до 63, так как вопрос со спортсменами из Австрии не был решен. На проведение соревнования выделено порядка 48,9 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Уже были проведены все необходимые меры по защите от распространения коронавируса.