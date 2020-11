Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле пройдут без зрителей

В Нижнем Тагиле на 5–6 декабря на комплексе трамплинов «Аист» запланировано проведение пятого и шестого этапов Кубка Мира по прыжкам на лыжах среди мужчин. Из-за сложной ситуации с коронавирусом планируется провести соревнования без зрителей.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в этом году Нижний Тагил принимает лыжников уже в шестой раз. Заявки на участие были поданы 12 странами — Болгарией, Чехией, Эстонией, Финляндией, Германией, Японией, Норвегией, Польшей, Россией, Словенией, Швейцарией, Австрией. Увы, вирус диктует организаторам свои условия. Для безопасности поклонников спорта и участников соревнований вход для зрителей будет закрыт. О запрете присутствия болельщиков на трибунах уже сообщили в других местах проведения этих соревнований, рассказал пресс-секретарь Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каша. Он добавил, что всех спортсменов по прибытию в Нижний Тагил будут тестировать на коронавирус. Только при условии получения отрицательного результата они будут допускаться до участия в соревнованиях. Кроме того, в течение времени пребывания в Свердловской области спортсмены должны соблюдать все ограничения. Напомним, ранее сообщалось о том, что на этапы Кубка мира заявки подали 56 спортсменов из 11 команд. Состав участников может увеличиться до 63, так как вопрос со спортсменами из Австрии не был решен. На проведение соревнования выделено порядка 48,9 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Уже были проведены все необходимые меры по защите от распространения коронавируса.

