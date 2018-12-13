Свердловчанин Антон Шипулин обвинен полицией Австрии в употреблении допинга
Сегодня, 14:56СпортФото: Антон Шипулин/www.instagram.com
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Австрийская полиция прибыла к российским биатлонистам в расположение сборной в Обертиллиахе и обвинила спортсменов в употреблении допинга.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ряду членов российской сборной по биатлону, в числе которых оказался свердловчанин Антон Шипулин, полицией Австрии было предъявлено обвинение в применении допинга в 2017 году на соревнованиях в Австрии, пишет «Спорт 24».
Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему,написал спортсмен на своей странице в соцсети.
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