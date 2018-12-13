Свердловчанин Антон Шипулин обвинен полицией Австрии в употреблении допинга

Ряду членов российской сборной по биатлону, в числе которых оказался свердловчанин Антон Шипулин, полицией Австрии было предъявлено обвинение в применении допинга в 2017 году на соревнованиях в Австрии, пишет «Спорт 24».

Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему,написал спортсмен на своей странице в соцсети.