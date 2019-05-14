Россия одержала победу над Чехией в ЧМ по хоккею

Первую шайбу в ворота соперника забросил капитан ЦСКА Сергей Андронов, которому помогали Иван Телегин и Динар Хафизуллин. Вторую шайбу забил Никита Гусев, играющий за границей в «Вегас Голден Найтс». Первый период матча проходил под давлением чехов, однако опасных моментов соперник создавал мало. Когда все-же это удавалось, со своей задачей блестяще справлялся вратарь российской сборной Андрей Василевский. К 14-минуте российская команда собралась и забила первый гол.

Чехи попытались сравнять счет, однако с защитой ворот успешно справился Василевский, после первой шайбы российские спортсмены стали играть более уверенно.

Ближе к концу матча соперники России отметились парой драк, однако повлиять на ход игры было уже почти невозможно. На последней минуте Никита Зайцев поставил победную точку, забив гол в пустые ворота после замены чешского вратаря на шестого полевого игрока.