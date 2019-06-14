Свердловская область подписала соглашение о развитии школьного спорта
Сегодня, 16:10СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Всероссийской федерации школьного спорта, депутат Государственной думы Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство региона.
В рамках него в школах Свердловской области будут создаваться условия для учащихся и педагогов для развития спорта в стенах образовательных учреждений, для комфортных занятий. Будут проводиться мероприятия, направленные на развитие внеурочной работы, улучшение материально-технической базы, повышение интереса к спорту.
Нам важно заинтересовать как можно больше юных уральцев, заразить их спортом и идеей здорового образа жизни. Любить спорт и заниматься спортом нужно всем,подчеркнул губернатор.
Ирина Роднина сказала, что Свердловская область знаменита своими спортсменами и хорошей оснащенностью спортивных учреждений. Она выразила надежду, что идея, направленная на развитее спорта в школах, принесет свои плоды.
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