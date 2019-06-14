Свердловская область подписала соглашение о развитии школьного спорта

В рамках него в школах Свердловской области будут создаваться условия для учащихся и педагогов для развития спорта в стенах образовательных учреждений, для комфортных занятий. Будут проводиться мероприятия, направленные на развитие внеурочной работы, улучшение материально-технической базы, повышение интереса к спорту.

Нам важно заинтересовать как можно больше юных уральцев, заразить их спортом и идеей здорового образа жизни. Любить спорт и заниматься спортом нужно всем,подчеркнул губернатор.