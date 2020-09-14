Особые тагильские спортсмены получат приложение для самостоятельных тренировок

Особые тагильские спортсмены получат приложение для самостоятельных тренировок

Сегодня, 10:01СпортPhoto: pixabay.com
Спортсмены Специальной олимпиады из Нижнего Тагила, а также Свердловской области, получат приложение для самостоятельных тренировок, сообщает пресс-служба олимпиады.

Проект «Тренер в кармане» создан общественной организацией ДИСпО-центр, представляющей Специальное олимпийское движение в регионе в течение 20 лет. Отмечается, что реализация стала возможна благодаря получению президентского гранта.

Идея создания сервиса появилась в условиях пандемии коронавируса, когда потребовалось искать новые формы дистанционной работы.

Люди с ментальными расстройствами и аутизмом оказались заперты в своих домах, лишены занятий с тренерами и педагогами, привычного распорядка, и испытывают сильнейший стресс. Мы не можем потерять контакт с нашими подопечными, оставив их без внимания в тяжёлый момент, рассказала исполнительный директор Специального олимпийского комитета Ольга Бойко.

Приложение позволит проводить тренировки в дистанционном формате. Планируется, что сервис будет предусмотрен на всех платформах и устройствах. В нем предусмотрены «личные кабинеты» для ученика и тренера.

Отмечается, что будут представлены комплексы упражнений для развития двигательной активности, материалы по формированию здоровых привычек и так далее.

Реализовать проект планируется в течение года. После того, как его протестируют в регионе, его запустят по всей России.

Отделение Специальной олимпиады имеется и в Нижнем Тагиле на базе школы-интерната № 2.

Специальная олимпиада является спортом для людей с нарушением интеллекта. В Свердловской области действует 39 отделений в 27 муниципалитетах. В них занимаются более четырех тысяч спортсменов.

Ранее в Свердловской области ранее заработало приложение для беременных. Программа позволяет следить за состоянием женщины и напоминает ей о необходимости госпитализации и приемах врача.

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