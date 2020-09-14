Особые тагильские спортсмены получат приложение для самостоятельных тренировок

Люди с ментальными расстройствами и аутизмом оказались заперты в своих домах, лишены занятий с тренерами и педагогами, привычного распорядка, и испытывают сильнейший стресс. Мы не можем потерять контакт с нашими подопечными, оставив их без внимания в тяжёлый момент, рассказала исполнительный директор Специального олимпийского комитета Ольга Бойко.