Гимнастка из Нижнего Тагила, воспитанница спортивной школы № 1 Екатерина Писаревская стала призером всероссийских соревнований во Владимире, сообщает телекомпания «Телекон».

В «Кубке памяти Заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва» участвовали более 200 спортсменов из 24 регионов России. Это были первые соревнования после введения ограничений по COVID-19. Екатерина получила серебро в вольных упражнениях, бронзу на брусьях и бревне, а также звание Мастера спорта. Сама спортсменка отмечает, что она занимается с 12 лет и для нее это большой шаг вперед. Напомним, боксеры из Нижнего Тагила стали чемпионами Уральского федерального округа. Тагильские боксеры стали чемпионами УрФО

