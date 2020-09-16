В Нижнем Тагиле отменили «Кросс нации» из-за коронавируса

Такую рекомендацию дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что массовый забег может сорвать переход региона к третьему этапу снятия ограничений.
По словам вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова, число участников ранее доходило до 1,5 тысяч человек, а в ситуации с коронавирусом большое скопление народа недопустимо. Мероприятие будет проведено, если ситуация улучшится.
Напомним, что ранее губернатором Евгением Куйвашевым было подписано распоряжение по которому декада бега и «Кросс нации» должны были быть проведены в сентябре 2020 года.