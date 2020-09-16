В Нижнем Тагиле отменили «Кросс нации» из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле отменили «Кросс нации» из-за коронавируса

Сегодня, 18:01СпортPhoto: pixabay.com
Забег легкоатлетов «Кросс нации», который должен был состояться в Свердловской области и Нижнем Тагиле 19 сентября, решили отменить, сообщает опрештаб по Свердловской области.

Такую рекомендацию дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что массовый забег может сорвать переход региона к третьему этапу снятия ограничений.

По словам вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова, число участников ранее доходило до 1,5 тысяч человек, а в ситуации с коронавирусом большое скопление народа недопустимо. Мероприятие будет проведено, если ситуация улучшится.

Напомним, что ранее губернатором Евгением Куйвашевым было подписано распоряжение по которому декада бега и «Кросс нации» должны были быть проведены в сентябре 2020 года.

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