Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле

17 октября в 11:00 состоится открытие праздничного мероприятия при участии мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Четырехкратный олимпийский чемпион, почетный член и Кавалер ордена Международного олимпийского комитета Александр Попов проведет мастер-класс по плаванию в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле для юных спортсменов города.