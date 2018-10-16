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Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:02Спорт
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