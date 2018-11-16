Огонь зимней Универсиады прибыл в Екатеринбург

Сегодня УрФУ принял огонь всемирной Универсиады. Торжественное передача главного символа эстафеты прошла в главном корпусе вуза. Замдиректора Универсиады Стелла Алексеева передала лампаду с огнем ректору УрФУ Виктору Кокшарову.

17 ноября спортсмены пробегут с огнем по проспекту Ленина до площади 1905 года. Общий маршрут составит 5 тысяч метров. После Екатеринбурга огонь отправиться во Владивосток.