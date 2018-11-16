Огонь зимней Универсиады прибыл в Екатеринбург

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16 ноября из Казани в Уральский федеральный университет города Екатеринбурга доставили огонь зимней эстафеты. Старт всемирного забега с огнем Универсиады состоится 17 ноября.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня УрФУ принял огонь всемирной Универсиады. Торжественное передача главного символа эстафеты прошла в главном корпусе вуза. Замдиректора Универсиады Стелла Алексеева передала лампаду с огнем ректору УрФУ Виктору Кокшарову.
17 ноября спортсмены пробегут с огнем по проспекту Ленина до площади 1905 года. Общий маршрут составит 5 тысяч метров. После Екатеринбурга огонь отправиться во Владивосток.
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Забег уже прошел в Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Симферополе, Ставрополе, Архангельске, Казани. 1 марта конечным пунктом символа зимней Универсиады станет Красноярск, сообщает Е1.ru.
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