В Свердловской области пилоты устроили гонку со снежными вихрями

В заезде участвовали 70 гоночных экипажей. Благодаря обильному снегопаду заезд получился зрелищным, пишет E1.
В гонке участвовали пилоты разных возрастов, в том числе несовершеннолетние от 12 лет. Детям требовалось предоставить спортивную лицензию и нотариальное согласие.
Самому старшему гонщику 60 лет. Он получил «бронзу» в категории «Тюнинг» со своим автомобилем «Лада Калина».
Участники собрались из нескольких городов УрФО, в том числе из Тюмени и Екатеринбурга.
Напомним, мотогонщик на льду из Свердловской области Дмитрий Хомицевич стал лидером на этапе Кубка России в Новосибирске.