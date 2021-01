В Свердловской области пилоты устроили гонку со снежными вихрями

В Свердловской области гонщики всех возрастов приняли участия в гонке «Снежный вихрь 2021».

В заезде участвовали 70 гоночных экипажей. Благодаря обильному снегопаду заезд получился зрелищным, пишет E1. Photo: Уральская Автоспортивная Ассоциация "DRIVE RACING" во "Вконтакте" В гонке участвовали пилоты разных возрастов, в том числе несовершеннолетние от 12 лет. Детям требовалось предоставить спортивную лицензию и нотариальное согласие. Самому старшему гонщику 60 лет. Он получил «бронзу» в категории «Тюнинг» со своим автомобилем «Лада Калина». Video: Данис Мухлисов во «Вконтакте» Участники собрались из нескольких городов УрФО, в том числе из Тюмени и Екатеринбурга. Напомним, мотогонщик на льду из Свердловской области Дмитрий Хомицевич стал лидером на этапе Кубка России в Новосибирске. Уральский мотогонщик на льду Дмитрий Хомицевич стал лидером в финале Кубка России

