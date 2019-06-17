На Международном боксерском форуме собрали 12 миллионов рублей на лечение детей
Сегодня, 09:11СпортФото: 1Mediainvest.ru
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На Международном боксерском форуме в Екатеринбурге состоялся аукцион, на котором были проданы боксерские артефакты. Удалось выручить 12 миллионов рублей, которые будут направлены на лечение детей, сообщает правительство Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Были проданы большая перчатка с ночи чемпионов WBC, чемпионские пояса, перчатки с автографами звезд бокса.
В аукционе участвовали благотворители, бизнесмены, политики. С обращением к участникам торгов выступил глава региона Евгений Куйвашев.
Благотворительность способствует сохранению нравственного здоровья и благополучия всего общества, подчеркнул Куйвашев.
Также он поблагодарил всех спортсменов и гостей Международного боксерского форума, который прошел в столице Урала с 13 по 16 июня.
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