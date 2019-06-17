На Международном боксерском форуме собрали 12 миллионов рублей на лечение детей

Были проданы большая перчатка с ночи чемпионов WBC, чемпионские пояса, перчатки с автографами звезд бокса.

В аукционе участвовали благотворители, бизнесмены, политики. С обращением к участникам торгов выступил глава региона Евгений Куйвашев.

Также он поблагодарил всех спортсменов и гостей Международного боксерского форума, который прошел в столице Урала с 13 по 16 июня.