Фигурист из Екатеринбурга стал золотым призером чемпионата мира в командном этапе

Чемпионат мира по фигурному катанию World Team Trophy прошел в японском городе Осака. От России выступал Александр Галлямов из Екатеринбурга. Он соревновался в паре с Анастасией Мишиной, сообщает Е1.
Они выиграли золото в произвольной программе, получив 151,59 балла. Это принесло для команды России 12 очков.
Это не первая победа спортсменов. В марте 2021 года они получили золотые медали на чемпионате в Стокгольме. Александр отмечает, что не смотря на плотный график, они уделяют много времени на тренировки.
Победителем мирового командного первенства в фигурном катании Россия стала впервые. По итогам всех дней чемпионата, у российской сборной 125 баллов. Серебро получили американские команды, а бронзу японские.
Призовой фонд России составил 240 тысяч долларов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили по 15 тысяч долларов.
Напомним, в 2020 году воспитанница школы «Спутник» по фигурному катанию Нижнего Тагила Майя Хромых выступила на чемпионате России и заняла пятую строчку.