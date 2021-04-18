Фигурист из Екатеринбурга стал золотым призером чемпионата мира в командном этапе

Фигурист из Екатеринбурга стал золотым призером чемпионата мира в командном этапе
Сегодня, 12:19СпортФото: pixabay.com
Спортсмен из Екатеринбурга стал золотым призером командного чемпионата мира в фигурном катании.

Чемпионат мира по фигурному катанию World Team Trophy прошел в японском городе Осака. От России выступал Александр Галлямов из Екатеринбурга. Он соревновался в паре с Анастасией Мишиной, сообщает Е1.

Они выиграли золото в произвольной программе, получив 151,59 балла. Это принесло для команды России 12 очков.

Это не первая победа спортсменов. В марте 2021 года они получили золотые медали на чемпионате в Стокгольме. Александр отмечает, что не смотря на плотный график, они уделяют много времени на тренировки.

Победителем мирового командного первенства в фигурном катании Россия стала впервые. По итогам всех дней чемпионата, у российской сборной 125 баллов. Серебро получили американские команды, а бронзу японские.

Призовой фонд России составил 240 тысяч долларов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили по 15 тысяч долларов.

Напомним, в 2020 году воспитанница школы «Спутник» по фигурному катанию Нижнего Тагила Майя Хромых выступила на чемпионате России и заняла пятую строчку.

Сюжеты:
Екатеринбург
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