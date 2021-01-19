Тагильчане завоевали шесть медалей на первенстве Свердловской области по дзюдо

Тагильчане завоевали шесть медалей на первенстве Свердловской области по дзюдо

Сегодня, 13:16СпортPhoto: СШОР «Уралец»
Жители Нижнего Тагила завоевали шесть медалей в региональном первенстве по дзюдо среди девушек и юношей до 15 лет, сообщает СШОР «Уралец».

16 января награды получили тагильчане, участвовавшие в личном первенстве.

Созонова Анастасия получила «золото»; Удинцева Эвелина, Столбова Анастасия, Семенова Виолетта выиграли серебряные медали; Савина Кристина и Жарков Алексей завоевали «бронзу».

17 января в командном первенстве тагильским спротсменам не удалось взять призовые места.

Напомним, 17 января легкоатлет из Нижнего Тагила занял первое место на первенстве УрФО. 16 летний Василий Козиянчук победил на соревнованиях, которые проходили в Челябинске.

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