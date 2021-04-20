Баскетболистка из Нижнего Тагила стала победительницей первенства России

Воспитанница «Старого соболя» Прасковья Безуглая боролось за чемпионский титул 18 апреля на первенстве России среди девушек 2006 года рождения в составе команды УОР им. Гомельского из Москвы. В столичную команду тагильчанка перешла в середине этого сезона.
В финале соревнований, которые проходили на базе СШОР № 71 «Тимирязевская» в Москве, воспитанница тренеров «Старого соболя» Елизаветы и Сергея Пителиных провела на площадке в течение матчей в среднем 11 минут.
Напомним, в начале марта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал об условиях для возвращения баскетбольного клуба «Старый соболь», где на данный момент функционирует лишь детская команда. По словам Пинаева, возвращение возможно в том случае, если появится генеральный спонсор.