Баскетболистка из Нижнего Тагила стала победительницей первенства России

Напомним, в начале марта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал об условиях для возвращения баскетбольного клуба «Старый соболь», где на данный момент функционирует лишь детская команда. По словам Пинаева, возвращение возможно в том случае, если появится генеральный спонсор.