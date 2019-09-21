Трое российских боксеров вышли в финал чемпионата мира в Екатеринбурге
Сегодня, 11:57СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Российские боксёры Андрей Замковой, Муслим Гаджимагомедов и Глеб Бакши вышли в финал чемпионата мира в Екатеринбурге, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Андрей Замковой провёл поединок с казахстанским боксером Абылайханом Жуссуповым. В финале он сразится со спортсменом из Англии Пэтом МакКормаком. Замковой выступает в весовой категории до 69 кг.
Также в финал чемпионата вышел Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг. Он одержал победу над представителем Бразилии Соуза да Консейсао. Муслим Гаджимагомедов победил болгарина Радослава Панталеева в весовой категории до 91 кг.
21 сентября состоятся финальные бои.
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