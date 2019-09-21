Трое российских боксеров вышли в финал чемпионата мира в Екатеринбурге

Андрей Замковой провёл поединок с казахстанским боксером Абылайханом Жуссуповым. В финале он сразится со спортсменом из Англии Пэтом МакКормаком. Замковой выступает в весовой категории до 69 кг.

Также в финал чемпионата вышел Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг. Он одержал победу над представителем Бразилии Соуза да Консейсао. Муслим Гаджимагомедов победил болгарина Радослава Панталеева в весовой категории до 91 кг.