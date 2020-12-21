Тагильские тхэквондисты завоевали десять путевок на чемпионат и первенство России

Тагильские тхэквондисты завоевали десять путевок на чемпионат и первенство России

Сегодня, 12:19СпортPhoto: «Тагильский рабочий»
Тхэквондисты из Нижнего Тагила получили 10 путевок на чемпионат и первенство РФ.

Чемпионат и первенство Свердловской области по тхэквондо ИТФ прошли в Каменске-Уральском. Российские соревнования пройдут в Казани в феврале2021 года, пишет «Тагильский рабочий».

Нижний Тагил представляли спортсмены из СШОР «Уралец» и СШ «Юность», они смогли завоевать 10 путевок.

Степан Цыганов стал чемпионом Свердловской области по программе «туль». Также награды первенства получили Даниил Чистяков, Мария Морозова, Елизавета Цыганова, Дмитрий Лезов, Сергей Кудинов, Егор Тарасов, Галина Клюкина и Эвелина Шрейдес.

Напомним, в конце ноября тагильский спортсмен из Нижнего Тагила Семен Востриков стал призером Кубка России по тхэквондо.

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