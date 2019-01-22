60 волонтеров требуются для организации «Лыжни России-2019» в Нижнем Тагиле

9 февраля 2019 года в Нижнем Тагиле состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019», она пройдет на полигоне «Старатель». Для организации и проведения мероприятия требуются волонтеры.

Необходимо около 60 человек, занятость активистов – с 8.00 до 17.00.

В обязанности волонтеров входит организация парковки приезжающих автомобилей, работа со зрителями и участниками, организация питания, выдача сувениров.