60 волонтеров требуются для организации «Лыжни России-2019» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:36СпортФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле требуются волонтеры для участия во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019».
Сюжеты: Нижний Тагил
9 февраля 2019 года в Нижнем Тагиле состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019», она пройдет на полигоне «Старатель». Для организации и проведения мероприятия требуются волонтеры.
Необходимо около 60 человек, занятость активистов – с 8.00 до 17.00.
В обязанности волонтеров входит организация парковки приезжающих автомобилей, работа со зрителями и участниками, организация питания, выдача сувениров.
Желающим оказать волонтерскую помощь необходимо заполнить анкету, сообщает волонтерское движение Нижнего Тагила.
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