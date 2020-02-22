В Италии полиция провела обыски в номерах биатлонистов из России

Председатель Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что обыски связаны с аккредитацией Александра Касперовича. Биатлонист Александр Логинов пояснил, что у него забрали ноутбук, телефон и некоторые личные вещи.

Александр Логинов ранее был дисквалифицирован на два года за применение допинга. Сегодня российские спортсмены выступят в эстафетной гонке. Российское посольство потребовало разъяснений у Министерства иностранных дел Италии по поводу проведённых у спортсменов обысков.