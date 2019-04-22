Голышев планирует покинуть «Автомобилист» ради НХЛ
Сегодня, 20:20СпортФото: Офицальный сайт ХК «Автомобилист»
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Нападающий Анатолий Голышев заявил, что через два года планирует покинуть екатеринбургский ХК «Автомобилист» из-за ухода в НХЛ, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
4 апреля стало известно, что «Автомобилист» продлил контракт с Анатолием Голышевым на четыре года, однако недавно хоккеист сказал о намерении отправиться через два года в НХЛ.
Как пояснил сам Голышев, насчет поездки у него с «Автомобилистом» есть определенные договоренности.
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