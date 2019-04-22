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Голышев планирует покинуть «Автомобилист» ради НХЛ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Голышев планирует покинуть «Автомобилист» ради НХЛ

Сегодня, 20:20СпортФото: Офицальный сайт ХК «Автомобилист»
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