На базе спортшколы «Старый соболь» в Нижнем Тагиле стартует первенство России по баскетболу среди юношей U15, пишет «Тагильский рабочий».

За путевку в полуфинал будут бороться восемь команд УрФО. Две команды представляют Екатеринбург, и по одной Ревду, Челябинск, Курган, Югорск, Новый Уренгой и Нижний Тагил. Матчи будут проводиться без допуска зрителей. Напомним, вчера баскетболистки из Нижнего Тагила прошли в полуфинал. Турнир проводился среди команд девушек 2006 года рождения. Тагильские баскетболистки прошли в полуфинал первенства России

