Тагильские баскетболистки прошли в полуфинал первенства России

В рамках общероссийских соревнований по баскетболу вчера в Нижнем Тагиле в спортивном зале «Старый соболь» среди команд девушек 2006 года рождения завершилось первенство Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает «Тагильский рабочий».

Тагильская спортшкола «Старый соболь», одна из сильнейших команд Свердловской области, выспупала на соревнованиях без главных нападающих. В итоге наши спортсменки заняли шестое место и вышли в полуфинал. Всего в участвовала 21 команда из запланированных 32. Отказы были связаны в основном с распространением СOVID-19. Оставшиеся путевки в полуфиналы получат команды из Москвы и Санкт-Петербурга. Напомним, межрегиональные соревнования первенства России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения стартовали в Нижнем Тагиле 10 октября. В Нижнем Тагиле стартовало первенство России по баскетболу среди школьниц

