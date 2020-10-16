Тагильские баскетболистки прошли в полуфинал первенства России

Тагильская спортшкола «Старый соболь», одна из сильнейших команд Свердловской области, выспупала на соревнованиях без главных нападающих.
В итоге наши спортсменки заняли шестое место и вышли в полуфинал.
Всего в участвовала 21 команда из запланированных 32. Отказы были связаны в основном с распространением СOVID-19. Оставшиеся путевки в полуфиналы получат команды из Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, межрегиональные соревнования первенства России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения стартовали в Нижнем Тагиле 10 октября.