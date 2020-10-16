Тагильские баскетболистки прошли в полуфинал первенства России

Тагильские баскетболистки прошли в полуфинал первенства России

Сегодня, 10:09СпортPhoto: 1mediainvest.ru
В рамках общероссийских соревнований по баскетболу вчера в Нижнем Тагиле в спортивном зале «Старый соболь» среди команд девушек 2006 года рождения завершилось первенство Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщает «Тагильский рабочий».

Тагильская спортшкола «Старый соболь», одна из сильнейших команд Свердловской области, выспупала на соревнованиях без главных нападающих.

В итоге наши спортсменки заняли шестое место и вышли в полуфинал.

Всего в участвовала 21 команда из запланированных 32. Отказы были связаны в основном с распространением СOVID-19. Оставшиеся путевки в полуфиналы получат команды из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, межрегиональные соревнования первенства России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения стартовали в Нижнем Тагиле 10 октября.

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