В Екатеринбурге прошел турнир RCC Boxing Promotions, в котором приняли участие 16 боксеров.

Примечательным моментом турнира стала победа жителя Екатеринбурга Заура Абдуллаева. Заур бился с Павлом Маликовым за первое место в таблице легковесов России. Боксеры провели на ринге семь раундов, после нескольких нокдаунов Заур отправил Павла в нокаут в 7 раунде. Эта победа стала 12 в карьере Аблуллаева. Организаторы турнира, соблюдая меры предосторожности, допустили к просмотру турнира только треть из возможного числа зрителей — 150 человек.

