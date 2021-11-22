Екатеринбурженка стала девятикратной победительницей чемпионата мира по плаванию

Екатеринбурженка стала девятикратной победительницей чемпионата мира по плаванию
Екатеринбурженка стала девятикратной победительницей чемпионата мира по плаванию
Сегодня, 17:52СпортФото: МБОУ СШ "Юность"
Молодая воспитанница екатеринбургской спортивной школы «Юность» Полина Билалова успешно выступила на первом чемпионате мира по плаванию в короткой воде среди глухих.

Результатами выступления пловчихи стали девять золотых медалей и столько же установленных мировых рекордов. Спортсменке удалось показать наилучшие результаты в комплексном плавании, вольном стиле, баттерфляе, комплексном женском заплыве и женских эстафетах, сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

Мировое первенство проходило в польском городе Гливице, в нем приняли участие спортсмены из шести стран. Итогом шести дней соревнований для сборной нашей страны стали 65 медалей различного достоинства и безоговорочное лидерство в медальном зачете среди стран-участниц.

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Екатеринбург
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