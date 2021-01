В Екатеринбурге главный бой турнира по боксу закончился переломом ноги

В Екатеринбурге бой Дмитрий Юн получил перелом ноги в бою с Жорой Амазаряном на турнире RCC Boxing Promotions.

Бой завершился под конец четвертого раунда. Жора Амазарян из Армении одержал победу над российским боксером Дмитрием Юном. Последний получил перелом ноги и был госпитализирован, пишет E1. Photo: E1.RU В рамках RCC Boxing Promotions прошли еще несколько боев. Асрор Вохидов отправил в нокаут Тато Бонокоане и получил титул WBO Oriental. Теперь он выступит в полуфинале Гран-при WBO. Бронзовый призер олимпийских игр Владимир Никитин и боксер из Казахстана Ержан Залилов провели долгий поединок, закончившийся ничьей. Василий Войцеховский отправил в нокаут Анатолия Белякова. Кроме того, боец с Урала Евгений Ляшков одержал победу в поединки с украинским боксером Александром Егоровым. Благодаря выигранному бою, уралец выступит в полуфинале. Напомни, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев выложил видео, в котором вызвал на бой депутата Законодательного собрания Свердловской области Андрея Гориславцева. «Я тебя вырублю»: олимпийский боксер пообещал отправить в нокаут уральского депутата

Related news: Тагильчанин занял призовое место на первенстве России по боксу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter