Участники снегоходного марафона проехали 160 км от Екатеринбурга до Нижнего Тагила
Сегодня, 12:48СпортФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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25 января прошел марафон «Путь вогула». Участники проехали на снегоходах от Екатеринбурга до Нижнего Тагила, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Участники марафона стартовали от берега Верх-Исетского пруда. Они проехали 160 километров и добрались до Нижнего Тагила. 26 января их ждет обратный путь.
В марафоне приняли участие девять команд из Челябинска, Снежинска, Вологды и Екатеринбурга. Марафон «Путь вогула» приурочен к 30-летию МЧС России.
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