Уроженец Нижнего Тагила будет играть в футбольной команде «Зенит»

Арсен Адамов до прихода в «Урал» играл за чеченский «Ахмат». За год в свердловском клубе защитник принял участие в 28 матчах. Он забил один гол в ворота соперников и сделал одну результативную передачу. Его неоднократно признавали одним из лучших и подающих надежды игроков именно в составе «Урала».