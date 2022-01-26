Уроженец Нижнего Тагила будет играть в футбольной команде «Зенит»

Екатеринбург на Санкт-Петербург сменил уроженец Нижнего Тагила, футболист Арсен Адамов. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», он расстался с клубом «Урал» в пользу питерского «Зенита», и уже приступил к тренировкам.
Арсен Адамов до прихода в «Урал» играл за чеченский «Ахмат». За год в свердловском клубе защитник принял участие в 28 матчах. Он забил один гол в ворота соперников и сделал одну результативную передачу. Его неоднократно признавали одним из лучших и подающих надежды игроков именно в составе «Урала».
Другой уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов возобновил тренировки после полученной травмы. В настоящее время спортсмен с командой ФК «Урал» находится на сборах в Дубае, сообщает «Между строк».