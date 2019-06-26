Павел Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под 13-м номером
Сегодня, 11:58СпортФото: Страница Павла Дацюка в instagram
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Павел Дацюк, с которым екатеринбургский ХК «Автомобилист» на год подписал контракт, будет выступать под 13-м номером, об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Сюжеты: Екатеринбург
Номер был занят Ефимом Гуркиным, который решил уступить его знаменитому коллеге. Играя под этим номером Дацюк обрел мировую славу.
Хоккеист ранее признавался, что испытывает симпатию к данному числу и не подвержен влиянию суеверий.
Лично у меня нет никаких суеверий насчет числа 13. Мне нравится, с каким трепетом относятся к числу 13 некоторые люди. Наверное, это сильное число, некоторые его даже боятся,пояснил Дацюк.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей