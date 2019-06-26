Павел Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под 13-м номером

Номер был занят Ефимом Гуркиным, который решил уступить его знаменитому коллеге. Играя под этим номером Дацюк обрел мировую славу.

Хоккеист ранее признавался, что испытывает симпатию к данному числу и не подвержен влиянию суеверий.