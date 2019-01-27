Тагильчанин Михаил Пуртов стал чемпионом мира среди юниоров на первенстве мира

Летающие лыжники из России победили среди юниоров в смешанных командных соревнованиях на первенстве мира финском городе Лахти. Чемпионами мира стали Михаил Пуртов, Анна Шпынева, Лидия Яковлева и Максим Сергеев. Российские спортсмены набрали 984,4 балла и выиграли золотую медаль.