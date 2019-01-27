Тагильчанин Михаил Пуртов стал чемпионом мира среди юниоров на первенстве мира
Сегодня, 22:11СпортФото: TagilCity.ru
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Российские летающие лыжники стали чемпионами мира среди юниоров в смешанных командных соревнованиях на первенстве мира в Финляндии. Среди победителей - тагильчанин Михаил Пуртов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Среди одержавших победу лыжник из Нижнего Тагила Михаил Пуртов, он является воспитанником школы олимпийского резерва «Аист».
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Летающие лыжники из России победили среди юниоров в смешанных командных соревнованиях на первенстве мира финском городе Лахти. Чемпионами мира стали Михаил Пуртов, Анна Шпынева, Лидия Яковлева и Максим Сергеев. Российские спортсмены набрали 984,4 балла и выиграли золотую медаль.
Сообщается , что 26 января девочки уже становились чемпионами мира в составе женской сборной.
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