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Тагильчанин Михаил Пуртов стал чемпионом мира среди юниоров на первенстве мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин Михаил Пуртов стал чемпионом мира среди юниоров на первенстве мира

Сегодня, 22:11СпортФото: TagilCity.ru
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