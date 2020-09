В Арамиле прошли последние в сезоне соревнования «Уральский грунт», пишет E1.

Гонка проходила по олимпийской системе выбывания. Последний этап определил победителей. Photo: Организаторы гонок «Уральский грунт» Никита Кутузов из Арамиля стал лучшим в режиме «Стандарт», в «Тюнинге» победил тюменец Василий Проскуряков, в «Классике» забрал главный приз Алексей Степанов из Верхней Пышмы, в классе «Свободный» выиграл Руслан Худатов из Тюмени, в режиме «Спорт» оказался первым Иван Захаров из Арамиля. Напомним, тагильские слаломисты вернулись с Кубка России, завоевав шесть медалей. Среди наград три «золота». Тагильские слаломисты вернулись с победой с Кубка России

Related news: Тагильские слаломисты вернулись с победой с Кубка России

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter