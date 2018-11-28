Тагильчанки стали призёрами чемпионатов Европы по кикбоксингу и пауэрлифтингу

С 18 по 25 ноября в словенском городе Марибор проходил чемпионат Европы по кикбоксингу. В нём приняли участие 700 спортсменов из 42 стран мира. Две тагильчанки входили в состав сборной России, и одной из них удалось взойти на пьедестал почёта. Юлия Тагильцева стала чемпионкой Европы по кикбоксингу в разделе лайт-контакт в весовой категории до 60 кг, одержав победу над соперницами из Турции, Венгрии и Италии. В результате вклада тагильских спортсменов сборная страны заняла первое место в общекомандном зачёте.