Баскетболистки из Нижнего Тагила вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата РФ

Девочки выступили удачно, рассказал в беседе с редакцией TagilCity.ru директор спортивной школы № 4 Михаил Пудов.
Все прошло замечательно. Наши спортсменки одержали три победы из четырех. Девочки выиграли последнюю игру у «Енисея» из Красноярска с разницей около 20 очков и вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата России по баскетболу,пояснил директор.
По его словам, мероприятие состоится в следующем году. Пока Федерация не утвердила место проведения, но соревнования пройдут в регионе с более стабильной эпидемиологичской ситуацией.
Напомним, на соревнованиях тагильские баскетболистки с минимальным отрывом уступили только команде «Тринта» из Москвы, которая являлась одним из фаворитов турнира.