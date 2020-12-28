Баскетболистки из Нижнего Тагила вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата РФ

Все прошло замечательно. Наши спортсменки одержали три победы из четырех. Девочки выиграли последнюю игру у «Енисея» из Красноярска с разницей около 20 очков и вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата России по баскетболу,пояснил директор.