Баскетболистки из Нижнего Тагила вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата РФ

26 декабря в Москве закончился первый раунд полуфинала чемпионата России по баскетболу, в котором принимали участие спортсменки 2007 года рождения из Нижнего Тагила.

Девочки выступили удачно, рассказал в беседе с редакцией TagilCity.ru директор спортивной школы № 4 Михаил Пудов. Все прошло замечательно. Наши спортсменки одержали три победы из четырех. Девочки выиграли последнюю игру у «Енисея» из Красноярска с разницей около 20 очков и вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата России по баскетболу,пояснил директор. По его словам, мероприятие состоится в следующем году. Пока Федерация не утвердила место проведения, но соревнования пройдут в регионе с более стабильной эпидемиологичской ситуацией. Напомним, на соревнованиях тагильские баскетболистки с минимальным отрывом уступили только команде «Тринта» из Москвы, которая являлась одним из фаворитов турнира. Тагильские баскетболистки обеспечили выход в следующий раунд турнира первенства РФ

Related news: Тагильские баскетболистки обеспечили выход в следующий раунд турнира первенства РФ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter