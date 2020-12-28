Баскетболистки из Нижнего Тагила вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата РФ

Баскетболистки из Нижнего Тагила вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата РФ

Сегодня, 14:07СпортPhoto: 1mediainvest.ru
26 декабря в Москве закончился первый раунд полуфинала чемпионата России по баскетболу, в котором принимали участие спортсменки 2007 года рождения из Нижнего Тагила.

Девочки выступили удачно, рассказал в беседе с редакцией TagilCity.ru директор спортивной школы № 4 Михаил Пудов.

Все прошло замечательно. Наши спортсменки одержали три победы из четырех. Девочки выиграли последнюю игру у «Енисея» из Красноярска с разницей около 20 очков и вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата России по баскетболу,пояснил директор.

По его словам, мероприятие состоится в следующем году. Пока Федерация не утвердила место проведения, но соревнования пройдут в регионе с более стабильной эпидемиологичской ситуацией.

Напомним, на соревнованиях тагильские баскетболистки с минимальным отрывом уступили только команде «Тринта» из Москвы, которая являлась одним из фаворитов турнира.

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