Уралец Иван Штырков одержал первую победу после допингового скандала
Сегодня, 10:40СпортФото: страница клуба «Архангел Михаил» во «ВКонтакте»
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В первом бою в рамках заключенного с японской компанией Rizin контракта уралец Иван Штырков победил корейца Хун Кима, сообщает Sport24.
Уралец одержал победу над противником в трех раундах.
Мой соперник оказался агрессивней меня на первых минутах, пытался навязать темп боя. Я благодарен ему за то, что он подошел к этому поединку в отличной форме, сказал Штырков.
Контракт с японской Rizin спортсмен подписал на четыре боя. В начале июля Иван Штырков должен был дебютировать в UFC, однако ему пришлось расторгнуть контракт из-за найденного в его пробе крови допинга – вещества для набора мышечной массы.
За свою карьеру Иван Штырков одержал 16 побед, один бой провел вничью.
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