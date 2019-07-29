Уралец Иван Штырков одержал первую победу после допингового скандала

Уралец одержал победу над противником в трех раундах.

Мой соперник оказался агрессивней меня на первых минутах, пытался навязать темп боя. Я благодарен ему за то, что он подошел к этому поединку в отличной форме, сказал Штырков.

Контракт с японской Rizin спортсмен подписал на четыре боя. В начале июля Иван Штырков должен был дебютировать в UFC, однако ему пришлось расторгнуть контракт из-за найденного в его пробе крови допинга – вещества для набора мышечной массы.