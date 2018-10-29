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Юная гимнастка из Нижнего Тагила получила медаль на Международном конкурсе
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юная гимнастка из Нижнего Тагила получила медаль на Международном конкурсе

Сегодня, 17:28СпортФото: Скриншот видео номера
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