Екатеринбург поборется за право проведения Кубка России по футболу
Сегодня, 15:36СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт 30 октября направит в Российский футбольный союз заявку на проведение в Екатеринбурге Кубка России по футболу, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
«Екатеринбург Арена» готова принять финал Кубка России. Рапопорт отмечает, что стадион готов принимать матчи любого уровня.
Не уверены, можно ли будет провести финал в Екатеринбурге, если туда пройдет «Урал», но заявку завтра подадим,говорит министр.
Место проведения финала определится в следующем году.
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